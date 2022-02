Escaldes fa una neteja integral dels carrers principals

Actualitzada 04/02/2022 a les 13:29

La consellera de Medi Ambient, Mobilitat i Urbanisme, Cèlia Vendrell, ha explicat que el comú ha iniciat aquesta setmana una neteja integral de les avingudes principals. "Hem aprofitat aquests dies de més calor per fer una repassada als carrers i no haver de patir pel gel", ha apuntat al Diari. La consellera ha assegurat que aquesta campanya inclou la neteja de l'avinguda del Fener, on hi ha hagut queixes veïnals per la brutícia que s'acumula a la vorera que toca a la deixalleria.Vendrell ha comparegut avui per anunciar que el comú d'Escaldes-Engordany ha reforçat el servei gratuït de recollida porta a porta de residus voluminosos amb l'objectiu "d'optimitzar-ne els recursos humans i tècnics" i fer-lo "més eficient". Un dels canvis més destacats per als veïns de la parròquia és que a partir del dilluns de la setmana que ve els aparells per llençar de gran envergadura s'hauran de deixar davant de casa el diumenge, el dimarts o el dijous entre les vuit i les deu de la nit. Fins ara el servei funcionava el dimarts, el dimecres i el dijous. Vendrell ha recordat que només es recolliran els voluminosos "que no càpiguen en un cotxe". A tall d'exemple, la consellera ha posat un sofà o una taula gran. "Si cap al portamaletes, s'ha de portar a la deixalleria", ha assenyalat.Una altra de les millores en el servei és que els treballadors encarregats de la recollida dels voluminosos faran un triatge dels residus abans de portar-los a la deixalleria. És per això que a partir de dilluns vinent el servei estarà dotat de dos vehicles, mentre que fins ara només n'hi havia un.