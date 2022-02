Mig segle del Club Pirinenc en una exposició

Actualitzada 03/02/2022 a les 17:11

L'Espai Caldes acull una exposició que recorre els cinquanta anys d'història del Club Pirinenc d'Andorra, segons informa el comú d'Escaldes-Engordany en un comunicat. La mostra es pot visitar fins al 12 de març i fa un repàs històric del club a través de fotografies antigues i actuals i de material tècnic per observar l'evolució que han viscut les pràctiques esportives. En aquest sentit, la mostra està dividida en diferents apartats corresponents a les seccions del club (esquí de fons, raquetes, espeleologia, vies ferrades, escalada, alpinisme, senderisme i esquí de muntanya). Per mitjà del material gràfic i dels objectes exposats es pot constatar la transformació de l’equipament. El club ha anat creixent amb els anys tant en membres com en seccions. Avui, l’entitat està formada per prop de 1.000 socis, convertint-lo així en el club més gran d’Andorra.En el marc d’aquesta exposició, l'ens comunal informa que organitzarà tallers familiars els dissabtes 12, 19 i 26 febrer i el 5 i 12 de març, de les 16 hores a les 18 hores a l’Espai Caldes d'una durada de 30 minuts i adreçats a fer descobrir les diferents disciplines que es practiquen al Club Pirinenc. La mostra es pot visitar de dilluns a dissabte, de les 9.30 a les 13.30 hores i de les 15 a les 19 hores.