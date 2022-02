El parc del Comapedrosa incorpora l'aigua al logotip

La imatge remarca la importància d’aquest element en l’ecosistema

El parc natural del Comapedrosa es va registrar a la llista de zones humides d’importància internacional el 2014 i va entrar a formar part del conveni Ramsar. Per commemorar el Dia mundial de les zones humides, que va celebrar-se ahir, el comú de la Massana va presentar el nou logotip del parc, que manté els dos elements del logo anterior –la muntanya i el trencalòs–, i hi introdueix un nou element: l’aigua, arran de la seva rellevància dins l’ecosistema de la zona prote­gida.



Les Nacions Unides van decidir instaurar fa poc el Dia mundial de les zones humides per promoure la