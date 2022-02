El comú impulsa la construcció de 40 pisos de lloguer assequibles

La corporació publica un concurs d’idees per contractar un bufet d’arquitectes que redacti el projecte i assumeixi la direcció d’obra

El comú impulsarà la construcció d’una quarantena de pisos de lloguer a un preu assequible i un aparcament subterrani de tres plantes a la parcel·la de 791,78 metres quadrats situada al número 60 de l’avinguda del Pessebre –on abans hi havia hagut un magatzem i la deixalleria comunal.



Segons va anunciar la cònsol major, Rosa Gili, ahir al migdia a la roda de premsa del projecte, la corporació ha posat la primera pedra de la proposta amb la convocatòria d’un concurs d’idees al BOPA per a la contractació d’un arquitecte o grup d’arquitectes per a la redacció del projecte i direcció

