Està previst que la infraestructura generi 3,9 GWh cada exercici quan la hidroelèctrica d’Engolasters en fa uns vuitanta

La central hidroelèctrica de Tristaina Rialb-el Serrat produirà l’1% de l’energia que es consumeix al Principat un cop estigui en funcionament. Segons s’asse­nyala al plec de bases del concurs per atorgar la concessió administrativa per a l’activitat de producció d’energia elèctrica i l’aprofitament dels recursos associats a la central, està previst que la infraestructura generi 3,9 GWh anualment. La central hidroelèctrica d’Engolasters, segons les estimacions de FEDA, genera cada any uns 80 GWh, que representa entre el 15% i el 20% del consum d’energia del Principat. Tenint en compte aquestes magnituds, la central de Tristaina crearà un 1% del total