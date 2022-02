Estada d'un equip de natació suís al Pas

Actualitzada 02/02/2022 a les 13:10

El Pas de la Casa acull l'equip suís de natació Schwimmclub Aaresfisch a les seves instal·lacions comunals del centre esportiu, segons informa el comú d'Encamp en un comunicat. L'equip, que està format per deu esportistes entre 15 i 21 anys" i repetirà l'estada al mes d'octubre durant un mes "per treballar els entrenaments d'alçada", segons informa el seu entrenador, Dirk Thölking.El conseller d'Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernández, ha visitat avui l'equip i ha assegurat que "l'aposta pel turisme esportiu dóna els seus fruits, i aquest és un exemple, ja que l'equip ha vingut recomanat per la valoració positiva d'un altre equip que va estar al Pas durant el mes de juny passat".