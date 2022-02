Encamp entrega 5.050 euros en premis del Concurs d'aparadors i decoració de Nadal

Actualitzada 02/02/2022 a les 06:34

El comú d’Encamp va fer entrega ahir de 4.350 euros en premis i 700 en vals del compra als participants del II Concurs d’aparadors i decoració de Nadal promogut pel departament de Turisme i Reactivació Econòmica de la corporació, l’Associació d’Empreses d’Encamp i el Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa per embellir i engalanar la parròquia durant les festes de Nadal mitjançant la participació ciutadana.En total hi han participat 35 establiments comercials, hotelers i de restauració, i particulars, els quals han gaudit d’un val de compra de 20 euros per gastar en els establiments participants al concurs.Els premis no es van poder entregar en un acte conjunt per la pandèmia, però es va fer entrega dels diplomes i els premis individualment als guanyadors per part del conseller Nino Marot i representants dels comerciants.