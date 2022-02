Actualitzada 02/02/2022 a les 16:16

El comú d'Escaldes construirà una quaratena de pisos de lloguer a un preu assequible i un aparcament subterrani a la parcel·la de 791,78 metres quadrats situada al número 60 de l'avinguda del Pessebre. Segons ha anunciat la cònsol major, Rosa Gili, avui al migdia en roda de premsa, la corporació ha posat la primera pedra del projecte amb la convocatòria d'un concurs d'idees al BOPA per la contractació d’un arquitecte o grup d’arquitectes per la redacció del projecte i direcció d’obra. El termini del concurs acaba el proper 31 de març i s'han establert tres premis, de 8.000, 4.000 i 2.000 euros, amb l'objectiu d'incentivar la participació.La consellera de Gent gran, Infància i Recuros humans, Magda Mata, ha detallat que l'edifici disposarà de quatre estudis de 45 metres quadrats, 14 pisos de 65 metres quadrats i dos habitacions, vuit pisos de 80 metres quadrats i tres habitracions, vuit pisos de 65 metres quadrats per a gent gran o persones amb mobilitat reduïda i dos habitatges d'ús compartit, amb espais d'ús comunitari i habitacions individuals, d'uns 80 metres quadrats. Mata ha apuntat que “un dels eixos del projecte” és que el preu del lloguer no superi el 30% dels ingressos dels inquilins.Un cop tingui dels resultats del concurs d'idees, el comú convocarà un altre concurs per trobar empreses o particulars disposats a invertir en el projecte. Si no hi ha cap entrebanc, Gili ha estimat que l'immoble pugui estar enllestit d'aquí a un any i mig.