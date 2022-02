La Capsa inaugura una mostra d'aquarel·les manga

Actualitzada 01/02/2022 a les 14:09

L'espai de creació de La Capsa presenta avui a l'edifici sociocultural L'Estudi, una nova exposició d’obra original de l’alumna Catalina Vargas que es podrà visitar fins al 26 de febre, segons informa el comú d'Ordino en un comunicat. Es tracta d’una col·lecció de dotze il·lustracions de manga fetes amb aquarel·la que presenta un món de fantasia protagonitzat per personatges femenins.Amb el títol Believe it, la mostra s'endinsa en un món de fantasia protagonitzat per personatges femenins. Els patrons i estampats asiàtics, japonesos i xinesos, es combinen amb unes combinacions cromàtiques. Cuinera i pastissera de professió, d’on treu moltes combinacions cromàtiques, Vargas és una resident d’origen xilè, autodidacta que va començar a dibuixar amb regularitat a La Capsa, segons informa l'ens comunal. La mostra estarà oberta, fins a final de mes de dilluns a divendres, de 9 a 20 h i dissabtes, de 9 a 13 h.