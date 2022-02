Gastronomia de temporada i proximitat fins al dia 28

Actualitzada 01/02/2022 a les 06:44

Una nova edició de les Jornades de cuina d’hivern donen el tret de sortida avui per emplenar, durant un mes, la parròquia de la Massana de gastronomia.Es tracta d’unes jornades que formen part del programa La Massana fogons i que permetran als veïns degustar i gaudir de menús i plats elaborats pels restaurants de la parròquia.Des d’avui fins al 28 de febrer aquest esdeveniment donarà a conèixer la gastronomia andorrana, que combina receptes tradicionals de cuina d’alta muntanya amb la creativitat dels xefs i restauradors del país.L’oferta es basarà en els productes de temporada, de manera que els usuaris podran tastar plats com ara el trinxat de muntanya amb trumfes d’Andorra o altres propostes elaborades amb productes locals. Un dels grans protagonistes serà el porc, que és un dels productes estrella de la temporada d’hivern, així com els llegums, les verdures o la vedella.Durant les jornades, no tan sols es podrà gaudir dels menús elaborats amb productes de proximitat, sinó que es podran degustar especialitats foranes com, per exemple, els calçots.