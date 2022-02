Encamp entrega 5.050 euros de premis del concurs d'aparadors de Nadal

Actualitzada 01/02/2022 a les 18:05

El comú d'Encamp ha entregat 4350 euros en premis i 700 euros en vals de compra pels premis del II concurs d'aparadors i decoració de Nadal que ha organitzat el departament de Turisme comunal, l'Associació d'Empreses i el Consell Econòmic i Social del Pas per embellir la parròquia per les festes. La iniciativa ha aplegat 35 participants entre establiments comercials, hotelers i de restauració i particulars que han rebut un val de compra de 20 euros per gastar en els negocis que han pres part en la convocatòria.El lliurament de premis s'ha fet de manera individual per les restriccions de la pandèmia.