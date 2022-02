Dotze menús a les jornades de cuina d'hivern de la Massana

Actualitzada 01/02/2022 a les 13:11

La Massana dona avui el tret de sortida de Les Jornades de Cuina d'Hivern, emmarcades dins el programa La Massana Fogons per posar en valor la gastronomia local i coincidint amb l'entrada en vigor de les noves mesures, segons informa l'ens comunal en un comunicat. Les Jornades compten amb dotze menús, el mateix nombre que l’any passat, mentre que el Menú Calçots ha passat de quatre a set propostes.Pel que fa als ingredients dels menús, segons informa la corporació comunal, estan centrats en els productes de temporada i de proximitat, amb plats com el trinxat, l’escudella o diferents carns, que, tradicionalment, és el producte estrella del mes de febrer. No obstant, també hi ha altres ingredients, com el bacallà, el peix més característic dels territoris de muntanya, per les facilitats de conservació.A les Jornades de Cuina d’Hivern hi participen: Angelo la Masana, Carroi Abba Xalet Suites Hotel, Hostal Palanques, Molí dels Fanals, Borda Raubert, Surf Arinsal, Gustus, Sentro’20, Coll de la Botella, Louis XV-Hotel Diana Parc, Tequilando i Versió Original. D’altra banda, han preparat el Menú Calçots: Cal Silvino, Borda Eulari, Émo- Hotel Palomé, l’Hort de Casa, la Minjadora del Sinquede, Don Piacere i Toc Club Anyós Park. Les Jornades també inclouen tasts de vins, a càrrec de MGI Gastronòmic i la promoció dels productors locals: Formatgeria Casa Raubert, Cervesa Alpha, el Pastador i Xocland.