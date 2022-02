Actualitzada 24/01/2022 a les 09:02

El conseller de la minoria David Ríos, del grup del PS + Independents, fa balanç dels primers dos anys de l’actual mandat comunal.El primer any va ser una mica difícil per la pandèmia, però al segon any ja ha quedat molt clara quina és la dinàmica del comú. No en puc fer un balanç gaire positiu.Així com estem més o menys d’acord amb les polítiques del comú durant el primer any, aquest segon any ens hem desmarcat de la majoria d’accions, i ho hem fet constar en les sessions de consell de comú. Solem votar a favor dels punts lligats a l’administració i gestió del comú, però estem bastant en contra de l’acció política de l’equip de govern.La majoria gestiona el comú amb disbauxa pressupostària. Aquest és el problema més greu que hi ha ara. Hi ha un descontrol pressupostari que no ens hauríem pogut imaginar mai. Tot i que el comú d’Encamp ingressa molts diners gràcies a les societats participades i l’activitat comercial al Pas de la Casa, aquesta majoria no només es gasta tots els diners que ingressa, sinó que encara estira una mica més el braç que la màniga. Nosaltres no hi podem donar suport de cap manera.Gastar més del compte és la marca d’aquesta majoria. Cal recordar que aquest any s’ha hagut de demanar un crèdit a llarg termini de vuit milions d’euros. Tot i això, la majoria continuarà gastant sense cap mena de límit. En el pressupost de l’any que està previst que el comú s’hagi de tornar a endeutar amb sis milions i mig més. I això sense tenir en compte que molt probablement s’hi hauran d’afegir deu milions més pel projecte del nou estadi de Prada de Moles. Al començament de mandat, el comú devia 13 milions, ara en deu 23 i l’any vinent en deurà uns 40 comptant-hi les despeses pel nou estadi de Prada de Moles.Posar les finances comunals al límit limitarà l’acció dels propers mandats. Comprometrà el futur de la parròquia. No en tinc cap mena de dubte. En el proper mandat, quan la majoria vulgui marcar uns objectius polítics i impulsar un projecte que suposi una inversió extraordinària o bé hagi d’afrontar una situació imprevista de davallada d’ingressos, les passarà magres perquè no tindrà marge de maniobra. Perquè, en l’àmbit financer, estarem lligats de peus i mans.Tenim la percepció que Encamp és una parròquia molt rica. Tenim el Pas de la Casa, un pol econòmic no només de la parròquia sinó també del conjunt del país, i el comú participa en societats que donen molt bons resultats, com són Saetde, Gasopas o Sercensa. Fa molts anys que vivim d’aquesta activitat econòmica, però tot plegat pot canviar de la nit al dia. De fet, la pandèmia ens ha demostrat que això pot passar. I no només la Covid. Fa dos anys l’esllavissada a la carretera del Pas de la Casa, que va mantenir-la tallada durant unes setmanes, ja va demostrar-nos que no podem predir si aquests ingressos els tindrem demà. La majoria és totalment inconscient d’aquesta realitat.Construiríem dos parcs nous, un a Encamp i un altre al Pas de la Casa, impulsaríem accions per reactivar la parròquia i faríem obres de millora als poliesportius. Però sempre ho faríem amb la consciència que els diners públics no són infinits. Un gran parc a Encamp es podria fer per quatre milions d’euros. No cal gastar-se’n vuit i mig, com ha fet la majoria. La gestió dels cabals públics requereix contenció. Nosaltres tenim molt clar que la responsabilitat d’un polític no es limita als quatre anys de mandat. Cal pensar a llarg termini.