SETAP365, la nova societat que integrarà Ensisa i EMAP

SETAP365 és el nom escollit per la nova societat integrada per Ensisa i EMAP. Els comuns de Canillo i de la Massana i Crèdit Andorrà, accionistes que conformen el nou hòlding, han registrat el nom que prové de l’enllaç entre els mots dels històrics camps de neu de Soldeu-el Tarter i Arinsal Pal, i de la xifra 365, que fa referència a la ferma voluntat d’oferir activitats de muntanya i d’oci durant tot l’any a les dues estacions. A més, la pronunciació del nom en anglès, set up, es tradueix en la connotació d’emprendre, fundar o iniciar un projecte.



