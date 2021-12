Una empresa, l’única que va presentar-se al concurs convocat pel comú, posarà en circulació patinets, motocicletes i cotxes endollables

Sant Julià podria disposar les properes setmanes d’un nou servei de lloguer de vehicles elèctrics compartits. Si l’equip de govern dona el vistiplau a l’única proposta que s’ha presentat al concurs de mobilitat elèctrica que el comú va convocar a final d’octubre –el cònsol major, Josep Majoral, va confirmar al Diari que sí–, lauredians i visitants podran llogar properament patinets, motocicletes i cotxes elèctrics per desplaçar-se per la parròquia.



Segons va detallar Majoral, l’empresa posarà en circulació a la parròquia 25 patinets, sis motocicletes i dos cotxes, tots endollables. Un dels avantatges d’aquesta modalitat de mobilitat per als usuaris, va apuntar

#1 Jo

(03/12/21 06:35)