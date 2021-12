Talls de circulació per obres a la zona de Terra Mora de la Massana

Actualitzada 02/12/2021 a les 13:37

El comú de la Massana ha engegat la primera fase del pla d'amabilització i pacificació de la zona de Terra Mora, que té com a objectiu millorar la seguretat vial i fomentar la convivència i aplicar mesures sostenibles a la parròquia. Els treballs d'entquitranament es faran des de les 8 del matí a les 4 de la tarda, el que obligarà a tallar el trànsit per la via, donant pas alternatiu a la carretera dels Plans. Els primers treballs es van fer ahir dimecres amb el fresat del tram, tot i que no va caldre un tancament total. La principal novetat de les obres és la introducció d'un sistema de drenatge urbà o jardí de pluja, pioner al país, que a més d'embellir la zona també contribueix a reduir les substàncies contaminants del vial, filtrant les aigues de forma natural amb les arrels de les plantes i arbres. Pel que fa a la il·luminació, el comú ha instal·lat un nou sistema d'enllumenat amb certificat 'dark light', pel que no genera contaminació lumínica.