Actualitzada 02/12/2021 a les 06:24

El comú ha adjudicat les obres de condicionament de la parcel·la situada al carrer Prat Salit, número 18-20, de la capital com a camp d’esports a l’empresa Promocions i Obres Gec per un valor de 119.582 euros. Els treballs permetran habilitar una zona de pistes de bàsquet. Es tracta de la proposta més votada als primers pressupostos participatius d’Andorra la Vella, que el comú va impulsar durant l’estiu d’aquest any.