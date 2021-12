La Massana es prepara pel Nadal

Actualitzada 01/12/2021 a les 12:38

El comú de la Massana encetarà oficialment els actes nadalencs aquest divendres a dos quarts de set del vespre amb l'encesa de llums, però des d'avui ja estan en funcionament els tradicionals cavallets que es tancaran el 12 de desembre, en el marc de la programació d'"Ara ve Nadal". Aquesta no serà l'única iniciativa que la parròquia tirarà endevant per aquestes dates, ja que del 27 al 31 de desembre celebrarà el Mercat de l'Avet.L'encesa de llums comptarà amb la intervenció dels joves del Punt 400 i de l'Esplai, i tot seguit hi haurà un concert de nadales a càrrec de Shuffle Express. La Massana ha volgut preparar un programa per a tots els públics i amb una vessant participativa, per això també ha programat el popular taller de dansa a càrrec de l'Esbart Valls del Nord amb una activitat on el públic hi podrà participar. En el mateix sentit, també s'ha organitzat el concurs de decoracions de Nadal per guarnir l'avet de la plaça de les Fontetes. Finalment, com a novetat, s'instal·larà un planetari per descobrir el cel nocturn el dia 4 de desembre.Per altra banda, al Mercat de l'Avet s'hi podran trobar un gran nombre de parades gastronòmiques i d'artesania, a més d'un cicle de cinema infantil al teatre de les Fontetes, tallers i la visita del patge reial. La Massana també ha programat activitats paral·leles com el concert d'Andorra Lírica o l'espectacle de l'ENA.