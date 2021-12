La Massana aprova l'ampliació de capital d'EMAP fins als 900.000 euros

Actualitzada 01/12/2021 a les 10:03

El consell de comú de la Massana ha aprovat aquest matí l'ampliació del capital social d'EMAP, el qual passa dels 60.000 euros actuals a 900.000. Una ampliació que es va tractar ja en el passat consell de comú, però sobre la qual avui s'han concretat, a més, una modificació dels estatuts d'EMAP per a reflectir dita ampliació i l'habilitació a la cònsol major perquè faci efectiu l'acord del comú a la junta d'accionistes de la societat, la qual s'ha de celebrar demà.



Així mateix, també s'ha acordat en la sessió celebrada aquest matí integrar les accions preferents que havia anat recomprant el comú des de 2012 per un valor de 8,7 milions d'euros. Aquesta acció extingeix per capitalització les accions preferents, tal com constava en el fullet explicatiu que en el seu dia es va aprovar, segons ha indicat la cònsol major del comú de la Massana, Olga Molné.En un altre ordre de coses, el consell de comú també ha acordat la reparació d'un mur de mamposteria entre el camí de la plana i el carrer de l'Escladella a Arinsal, el qual presentava una esquerda. La reparació es duu a terme pel risc que suposa l'alçada de cinc metres que té el mur i tindrà un cost de 50.000 euros.