La capital destina 400.000 euros en entitats esportives

Actualitzada 01/12/2021 a les 12:31

El comú d’Andorra la Vella ha atorgat les subvencions per a la temporada 2021-2022 per donar suport a les entitats que realitzin activitats esportives a la parròquia amb una durada anyal o puntual i que incideixin en la creació i l’enfortiment de l’esport de base, el suport a l’esport de competició, les xarxes associatives en el món de l’esport, així com a les entitats que fomentin les relacions ciutadanes a través de la difusió de l’activitat física i esportiva, i a les entitats que es dediquin a la integració social per mitjà de l’esport, segons informa l'ens comunal en un comunicat.Per la convocatòria s'han atorcat 400.000 euros d'ajudes, una partida que es manté respecte l'any passat. Les subvencions, publicades al BOPA d'aquest dimecres, s'han concedit a 23 clubs esportius, les seccions d’acció esportiva i agrupacions esportives sense ànim de lucre que estan inscrites al Registre Comunal d’Associacions d’Andorra la Vella.Per cinquè any consecutiu, les ajudes s'adrecen a activitats que es fan en horari extraescolar i/o durant els períodes de vacances. Enguany, segons informa la corporació comunal, s’ofereixen quatre programes diferents, centrats en la promoció de l’esport en edat escolar i esport jove; la promoció de l’activitat física i l’esport en sectors socials amb característiques especials, l’organització d’activitats esportives puntuals i/o temporals i la formació de tècnics i directius esportius.Per altra banda, aquest any canvia el format de la regulació de les subvencions destinades a les activitats esportives en períodes de vacances escolars per a infants de 4 a 12 anys, segons informa el comú. A partir d'ara, aquelles entitats que vulguin oferir-les hauran de signar un conveni específic amb l'ens comunal, que hi destina una partida de més de 60.000 euros.