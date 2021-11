Actualitzada 30/11/2021 a les 06:36

El XII Premi de narrativa fantàstica i de terror d’Encamp continua sent un èxit quant a participació. En aquesta edició s’han rebut 105 relats (66 en la categoria de joves, 31 en la d’adults i vuit en la d’infants), per la qual cosa el 2021 es posiciona com l’any amb més participació des de l’inici del premi, el 2010.