L’edició d’hivern de l’Andorra Mountain Music Festival se celebrarà, finalment, a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, a Andorra la Vella. A banda de cedir l’espai, la parròquia invertirà 200.000 euros en l’esdeveniment que, segons la cònsol major, Conxita Marsol, “posiciona Andorra la Vella com a centre dels grans esdeveniments. Aviat tindrem el multifuncional i això és un tast del que haurà de ser”.



A banda de la ubicació, una altra novetat és que aquesta edició no està organitzada per Andorra Turisme –a diferència de la de l’estiu–, sinó que el promotor serà Live Nation, mentre que la societat pública hi participarà