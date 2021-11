L'Ossa d'Ordino incorpora infants

Actualitzada 29/11/2021 a les 10:58

Ordino acull diumenge al migdia una nova representació de l'Ossa que presenta novetats destacades com la incorporació d'infants a l'obra en un acte preliminar que servirà de prèvia als cinc actes posteriors que faran els adults, segons ha informat l'Associació de Cultura Popular d'Ordino aquest matí. Els nens simulen ser els fills dels dallaires i tenen "les mateixes virtuts i defectes que els seus pares", detalla el col·lectiu.L'espectacle tradicional es farà a les 12 del migdia al Prat del Call i l'organització destaca que abans de la interpretació infantil hi apareixerà un nou personatge en l'escena 'El despertar de l'Osseta d'Ordino' que comptarà amb música creada expressament per Andreu Ferrer i que interpretaran els Grallers dels Castellers d'Andorra. L'Associació remarca que l'actuació s'està preparant des de principis d'octubre i anuncia com a última novetat un cant dels dallaires amb la música de les Ninetes d'Ordino amb una lletra adaptada.Els diàlegs dels personatges de l'Ossa "adaptats fent burla de l'actualitat social i política d'Ordino" queden recollits en el llibret que s'ha editat enguanya i es vendrà al final de la representació per 2 euros.