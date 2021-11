La Cia. És Grata clou la temporada de teatre nacional amb 'L'avantsala'

L’obra, amb gairebé totes les entrades venudes, es va fer al Complex esportiu

La Cia. És Grata va tancar dissabte a la nit el programa ampliat de la temporada de teatre nacional d’Encamp amb la representació de l’obra L'avantsala. Com en ocasions anteriors, l’actuació es va desenvolupar a la sala de festes del Complex esportiu de la parròquia encampadana, i va esgotar la majoria de les localitats disponibles per gaudir de la funció interpretada per les actrius Isa Rivero, Rosa Porqueres i Elisenda Palomares i l’actor Joan Sans.



L’obra explica la història d’un marit, la seva dona, la cunyada i una autoestopista que s’asseuen en la sala d’espera d’un jutjat per testificar sobre un