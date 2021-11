Escaldes i Grossband homenatgen John Lennon i Elvis Presley

Actualitzada 29/11/2021 a les 15:36

El comú d'Escaldes-Engordany ha presentat el concert tribut de la Grossband que enguany homenatjarà John Lennon i Elvis Presley, però també a The Blues Brothers, Otis Redding i Wilson Pickett. El concert se celebrarà l'11 de desembre a les nou de la nit a la Sala del Prat del Roure, amb l'aforament limitat al 70% i actuació sense mascareta pels participants amb doble test d'antígens.Aquesta és la tercera vegada que la Grossband i Escaldes col·laboren per tirar endavant la proposta. Jordi Barceló, representant de la banda musical, ha avançat que es podrà veure un espectacle "com els de Broadway".Les entrades tenen un cost d'entre 20 i 25 euros, i un 10% de la recaptació anirà destianda a l'ONG Música Para vivir, que ajuda a infants del carrer a Nicaragua.