Actualitzada 29/11/2021 a les 06:26

El comú de la capital ha adjudicat a la societat Construccions, Obres Públiques i Transports, SL-COPITRAN, SL el contracte per als treballs de connexió d’aigua potable d’Andorra la Vella a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxel. El contractes, segons es publica en el número de dimecres passat del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), s’ha adjudicat a l’empresa escollida per contractació directa del comú per 29.577,38 euros.