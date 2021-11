Doble carril entre Anyós i el túnel Dos Valires a partir de divendres

Actualitzada 27/11/2021 a les 11:00

El doble carril de baixada per sortir de la Massana en direcció cap a Andorra serà una realitat a partir de divendres vinent, coincidint amb el pont de la Puríssima i l’obertura de les estacions d’esquí. Així ho va anunciar ahir el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, que va recordar que la data prevista per a la finalització definitiva de les obres és al maig, però que tant la constructora com els departaments de Govern han bolcat els esforços per accelerar l’obertura de la segona via com abans millor. “Era imprescindible, necessari i urgent fer el màxim possible per activar aquesta doble via”, va assegurar.El doble carril anirà des de la rotonda d’Anyós fins a la del túnel de les Dos Valires i tindrà una extensió d’uns 350 metres. El ministre va apuntar que “és un lloc de congestió en hores punta i de conflicte en la mobilitat del país”, i que l’objectiu és alliberar el trànsit durant aquestes franges horàries més crítiques. En aquest sentit, el titular de la cartera de Territori va detallar que les cues que es generen en aquesta zona es concentren, sobretot, entre les 6.30 i les 9 hores, quan hi passen més de 1.800 vehicles. Això té lloc perquè a les valls del nord hi viu pràcticament el 20 per cent de la població d’Andorra, que suposa unes 16.000 persones.Sobre l’impacte que tindrà aquest desdoblament en la circulació, Filloy va recordar que les proves que el departament ha fet en el passat “donaven certa fluïdesa a la xarxa viària” i, per tant, “volem entendre que, com a mínim, ajudarà pel que fa a les dificultats que patien les parròquies de les valls del nord, sobretot en caps de setmana d’hivern”. De fet, l’eixamplament de la CG-3 en dos carrils era una obra molt esperada pels habitants de la parròquia, que pateixen cues diàries. Així, la cònsol menor de la Massana, Eva Sansa, va valorar molt positivament la posada en marxa d’aquest segon carril. “Estem molt contents i ho rebem amb molta satisfacció perquè tenim un gran problema de trànsit.”L’obertura del doble carril alterarà el recorregut que fins ara feien els vehicles que venien des de la Massana i volien dirigir-se cap a Anyós. A partir de divendres hauran de seguir fins a la rotonda del túnel de les Dos Valires i pujar de nou fins a la rotonda d’Anyós per poder dirigir-se a la població.Tanmateix, de manera puntual i sempre fora de les hores crítiques, el ministre va informar que el carril podrà quedar tallat per acabar d’enllestir algunes tasques de pavimentació i estabilització, així com la construcció d’una vorera. La finalització definitiva de les obres es preveu per al maig de l’any que ve.Pel que fa al vial cap a Ordino, Sansa va admetre que “potser no és el moment més adequat, però esperem que en el futur es pugui fer el vial, amb les entrades adequades” per facilitar l’accés al poble per poder continuar “tenint la vida que tenim ara”.