S'enceta el debat dels usos de la pedra seca en l'arquitectura contemporània

Actualitzada 26/11/2021 a les 12:00

La pedra seca té molts avantatges respecte a l’entorn que l’envolta però també interessants possibilitats en el món de l’arquitectura tradicional contemporània. Aquest aspecte és precisament el que es va tractar ahir a la primera conferència de la segona Setmana de la pedra seca, que està tenint lloc des del 19 de novembre. “L’objectiu de com repensar aquests usos no és evident. Sabem que incloure aquesta tècnica tant a l’obra pública com a l’arquitectura i a l’urbanisme serà difícil, però hi ha certes possibilitats”, va assegurar Xavier Llovera, del departament de Patrimoni Cultural, en el marc de la presentació d’aquest col·loqui que va tenir lloc a l’espai Cal Pal de la Cortinada. La conferència va comptar amb la participació del constructor i president de l’Associació d’Artesans Constructors en Pedra Seca (ABPS), Édouard Duterte, i d’Oriol Rosselló, arquitecte de Bangolo especialitzat en la interpretació de l’arquitectura tradicional. “La pedra seca és un tema de paisatge però també és un tema social. Sé que a Andorra s’estan fent moltes coses i que el Govern és molt sensible amb el tema”, va comentar l’arquitecte. Govern, des de fa anys, ha iniciat polítiques de sostenibilitat energètica per aproximar la població al quilòmetre zero. La pedra seca, tal com es va indicar ahir, pot contribuir a donar al país una imatge molt més coherent amb el territori.