El comú estudia instal·lar una màquina de reciclatge invers

Actualitzada 26/11/2021 a les 06:55

Ordino podria disposar d’aquí a unes mesos d’una màquina de reciclatge invers per al plàstic que s’instal·laria en un punt de la parròquia i que, per utilitzar-la, els ciutadans rebrien uns vals de descompte bescanviables en diversos establiments. “Estem en contacte amb empreses que ens podrien cedir una d’aquestes màquines per recliclar plàstic de manera gratuïta”, va avançar Choy. L’oposició del comú, però, va qüestionar ahir el fet de destinar 10.000 euros del pressupost de la parròquia al segon projecte finalista dels pressupostos participatius d’aquest any. “Potser s’haurien d’haver valorat altres projectes que haurien tingut un millor ús a la parròquia”, va declarar la consellera Sandra Tudó. Per altra banda, la cònsol menor, Eva Choy, va fer saber que s’havia escollit aquest projecte per ordre de votació. “Hi havia pressupost suficient per estudiar altres projectes a part del guanyador, el festival Contradans. Per això hem escollit el segon.”