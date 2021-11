Nou treball de camp a la zona de Claror per millorar la qualitat de l'aigua

L’estudi, licitat per la Unió Europea, el farà la primavera vinent l’empresa Silvagrina

L’empresa Silvagrina farà, a partir de la primavera, un estudi de camp a la zona de Claror per mirar de millorar la qualitat de l’aigua com a objectiu principal. Els treballs consisteixen a plantar una determinada llavor –de la planta Festuca eskia– a fi que el terreny no quedi despullat de plantes perquè això augmenta de forma més que notable la sedimentació. “Un terreny amb la terra crua i sense plantes té una erosionabilitat cent vegades superior a un d’igual que en tingui”, explica l’enginyer agrònom Jordi Deu. Els anys 2015 i 2016 l’empresa ja va dur a terme estudis