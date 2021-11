Escaldes ha atorgat 1,33 milions en ajuts Covid

Actualitzada 23/11/2021 a les 18:22

El comú d'Escaldes-Engordany ha atorgat, des de l'inici de la pandèmia, 1.330.000 euros del fons Covid destinats a mitigar les conseqüències econòmiques derivades de la crisi sanitària. D'aquests, 1.265,000 euros s'han traduït en subvencions i bonificacions per ajudar a la petita empresa, mentre que els 65.000 euros restants s'han destinat a ajuts socials. El total d'euros invertits suposa menys de la meitat dels 2,5 milions inicials que s'havien previst, una xifra que el cònsol menor, Quim Dolsa, ha valorat "positivament" en la presentació aquest matí del balanç de dades.La consellera de Gent Gran, Infància i Recursos Humans, Magda Mata, ha detallat que des del departament d'acció social s'han atès fins al dia d'avui 422 persones, que han rebut "suport i acompanyament de l'administració". Pel que fa als ajuts econòmics, el departament ha atorgat un total de 272 ajuts a persones i ha denegat 23 sol·licituds perquè "no complien els requisits, sigui perquè tenien ingressos suficients o perquè hi havia duplicitats". L'import total dels ajuts socials ha estat de 65.000 euros.Quant a les subvencions i bonificacions dirigides a donar suport a les empreses, Dolsa ha apuntat que la corporació es va marcar l'objectiu "d'ajudar petites empreses, perquè la feina del comú no era salvar bancs". En total, s'han rebut 316 dossiers, dels quals 219 han estat favorables. Això suposa un que un 70% de resolucions s'han resolt favorablement, el que significa uns 264.396 euros. Pel que fa al 30% de dossiers denegats, el motiu ha estat, en la seva majoria, "perquè es passaven dels límits de davallada dels ingressos".Dolsa ha valorat la situació econòmica derivada de la pandèmia "menys dura del que imaginàvem. Les empreses han aguantat més del que esperàvem". Tanmateix, la corporació seguirà estudiant, fins a dinals d'any, una trentena de dossiers pendents de resoldre que, en cas de ser favorables, s'alimentarien del milió d'euros sobrants del pressupost previst inicialment. De cara a l'any que ve, el comú treballa per incorporar al pressupost ajudes de reactivació econòmica, que suposaran "quantitats molt més reduïdes", segons ha apuntat Dolsa.