Encamp prepara cinc tallers de reciclatge per la setmana europea de prevenció de residus

Actualitzada 23/11/2021 a les 13:47

Encamp promou conjuntament amb diferents entitats del país, en el marc del Pla Nacional de Residus i la setmana europea de prevenció de residus, diferents accions de sensibilització per conscienciar a la població de la necessitat de reduir, reutilitzar i reciclar residus, segons informa el comú en un comunicat. Diversos departaments de l'ens comunal han preparat cinc tallers virtuals a través del canal de youtube per a la confecció de material quotidià o de decoració nadalenca amb material reciclat que seran dirigits per l'equip de professores de l'escola d'arts de la corporació comunal.Així mateix, des de l'Àrea de Jovent, han elaborat uns refugis d'hivern per als ocells amb material de rebuig, i dimecres a les 15h, amb l’ajuda dels banders comunals, els col·locaran en diversos espais verds de la parròquia. Per altra banda, el comú recorda, que ha engegats des de principis d'any diferents iniciatives a nivell intern per promoure també entre els treballadors la reducció de residus, el foment de la reutilització i el reciclatge, com la reducció de consum de plàstic d'un sol úa amb fonts d'aigua o el repartiment de tasses de vidre.Pel que fa a la recollida selectiva, al 2020, a Encamp es van recollir selectivament 631 tones de paper/cartró, 336 tn d’envasos i 476 tn de vidre, segons informa el comú. A la parròquia es disposa també de 4 minideixalleries i dues deixalleries mòbils que es situen setmanalment en un aparcament comunal diferent, i han permès, juntament amb les deixalleries comunals parroquials, gestionar unes altres 641 tn de residus voluminosos i especials.Un altre de les accions del comú de la parròquia és la posada en marxa d'un nou rober solidari que el departament d'Afers Socials comunal posarà en funcionament a partir del gener al carrer del Mirador, concretament a la planta baixa de l'edifci Anyó, per dipositar-hi la roba i que es pugui reutilitzar.