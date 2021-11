Andorra la Vella tindrà un nou parc un nou parc el 2022

Actualitzada 23/11/2021 a les 12:27

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol ha anunciat durant la sessió constitutiva del Consell d'Infants d'aquest matí, que es construirà un nou parc de 3.200 metres quadrats entre Andorra la Vella i Santa Coloma, que s'hi podrà accedir des del passeig del riu com des de l'Avinguda Santa Coloma. Els terrenys ja han estat llogats pel comú i a més, s'hi construirà una zona d'aparcament.Aquesta era una proposta que es va fer en l'últim Consell d'Infants, que reclamava una zona d'esbarjo amb elements inclusius. A més, l'equipament tindrà una zona enjardinada, una tirolina i un espai per practicar parkour.El sisè Consell d'Infants d'Andorra la Vella s'ha posat en marxa aquest matí quan s'ha fet la sessió constitutiva del ple. Els consellers infantils han presentat avui les propostes per millorar la parròquia i que hauran de treballar per debatre el 31 de maig. Entre les propostes que s'han fet, habilitar un parc d'exercici ecosostenible que utilitzi l'energia de les pedalades de les bicicleetes estàtiques; bancs amb plaques solars per carregar els mòbils; formar part de la Setmana Europea de l'energia sostenible amb un conjunt d'activitats; organitzar unes jornades d'acompanyament a la gent gran; difondre una campanya pel bon ús i manteniment dels lavabos públics; i finalment, engegar una fira benèfica per recaptar fons i adoptar mascotes abandonades.