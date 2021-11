Signatura de l'acord entre la Massana i Unicef

Actualitzada 22/11/2021 a les 11:49

El comú de la Massana i Unicef Andorra han posat sobre paper l'acord de col·laboració que mantenen des de fa anys per impulsar iniciatives que inclouen els infants en el desenvolupament de la parròquia com, per exemple, el Consell d'Infants. La presidenta d'Unicef Andorra, Laura ÁLvarez i la cònsol major de la Massana, Olga Molné, han remarcat després de la signatura la importància de l'acord i el dret a la participació dels joves. Segons el comunicat del comú, la parròquia s'ha compromès a millorar el camí escolar i posar en valor propostes dels infants, en el marc de la iniciativa "Parròquies amigues de la Infància".