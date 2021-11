Propostes i indignació

Actualitzada 22/11/2021 a les 06:49

El comú és conscient que les congestions de trànsit que es formen cada dia a la parròquia preocupa els ciutadans. No només els de la Massana, sinó tots els que viuen a la Vall del Nord, ja que els veïns de l’Aldosa, Anyós, Arinsal, Erts, Pal i Sispony, així com els d’Ordino, han de passar forçosament pel centre de la Massana.Molné assegura que la corporació fa “tot el que pot” dins dels límits de les seves competències per agilitzar la circulació. La cònsol posa d’exemple d’aquesta voluntat la reestructuració dels passos de vianants. “De cada dos n’hem fet un perquè els vehicles no s’hagin d’aturar tan sovint. També hem habilitat un pas de vianants soterrat davant de l’hotel Marco Polo i vam fer la nova rotonda davant de Crèdit Andorrà, que també ha tingut un resultat molt bo”, explica la cònsol.Les retencions a la Massana provoquen la indignació dels ciutadans, i sovint aquest enuig s’expressa a les xarxes socials. Fent una cerca ràpida per Twitter, poden llegir-se missatges com aquest, publicat per @CarlaLobaco: “Aquest matí, a la Massana encara era més patètic... no només hi havia cua al centre fins a la rotonda d’Anyós, sinó que la via alternativa per Sispony... també col·lapsada... és una vergonya!” O com aquest, de @camorimd: “Tothom es queixa de les cues de la Massana... jo en soc el primer, però també soc part del problema, portem bàsicament cotxes buits i no anem amb autobús. Potser que comencem a fer part de la solució, no?”