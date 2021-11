Naturland no contempla allargar la seva concessió

Descarta acollir-se a la disposició addicional del pressupost

Naturland descarta acollir-se a la disposició addicional del projecte de llei del pressupost que, en cas d’aprovar-se, permetria als comuns allargar les concessions fins a un 20 per cent del termini inicial per revertir els efectes de la Covid-19. El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, va assegurar al Diari que “Naturland no farà ús d’aquesta disposició”.



Malgrat ser una opció que el Govern va preveure per donar resposta a la petició d’Ski Andorra –que va demanar mesures que ajudessin a pal·liar els efectes que la pandèmia ha tingut sobre els camps de neu– l’articulat legal permet fer-la