Millorar la qualitat de l'aigua a Claror amb plantes

Actualitzada 22/11/2021 a les 17:24

El comú de Sant Julià de Lòria i l'empresa Silvagrina tenen previst millorar la qualitat de l'aigua a Claror durant la propera primavera. Els treballs consisteixen en plantar llavors d'una planta anomenada Festuca Eskia per tal que el terreny no s'erosioni per la manca de plantes. D'aquesta manera, la presència de vegetals augmentarà la sedimentació de la zona i, conseqüentment, la qualitat de l'aigua potable.Per altra banda, també es preveu un increment de la restauració ambiental i la recuperació del paisatge. La planta que s'utilitzarà, no té valor nutritiu per al bestiar, i es plantarà en diferents tipus de fertilitzants per saber on és més eficaç.