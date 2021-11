Més espai al centre de batxillerat per l'augment d'alumnes

Actualitzada 22/11/2021 a les 17:39

El creixement dels alumnes que cursen el batxillerat al sistema educatiu andorrà s’ha disparat, especialment, en els darrers quatre anys. Per aquest motiu, l’escola andorrana de la Margineda ha inaugurat avui la seva ampliació.En l’acte d’inauguració, el cap de Govern, Xavier Espot, ha recordat que “al desembre del 2002, quan es va inaugurar, hi havia 45 alumnes i 12 professors; ara, gairebé 20 anys més tard, hi ha 450 alumnes i 55 docents" i ha destacat el creixement significatiu dels darrers quatre anys, que ha estat d'uns cent alumnes.Per la seva banda, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha apuntat que aquesta ampliació del centre també busca donar resposta a les necessitats del nou currículum del batxillerat perquè "sovint es necessiten desplegar en més aules, fer grups reduït... i això implicava més espais".En total, el recinte ha guanyat 700 metres gràcies a la construcció d’un edifici annex al ja existent, i que s’han destinat a la construcció d’una aula de música insonoritzada, dues sales de reunions per a una desena de persones i 4 noves aules. També s’ha habilitat un pati cobert de prop de 420 metres quadrats i nous banys. Així mateix, l’adequació i redistribució d’espais ha permès crear una segona sala de professors a l’edifici antic. Les obres, que van iniciar-se l’any passat, han tingut un cost de prop de 2,2 milions d’euros.