Encamp commemora el Dia Mundial de la Infància amb un mural blau

Actualitzada 21/11/2021 a les 10:38

El mural de la plaça de Sant Miquel es va il·luminar ahir de color blau per recordar els drets dels infants en el marc del "dia mundial del nen", com indica Nacions Unides, que se celebra el dia 20 de novembre, en el qual tenen lloc dos aniversaris: l'adopció de la Declaració Universal dels Drets dels Infants, del 1959, i l'aprovació de la Convenció dels Drets dels infants el 1989.Encamp se suma amb aquesta iniciativa a les accions de sensibilització promogudes per Unicef Andorra. Des del Departament d'Esports, Infància i Joventut s'ha treballat un vídeo amb els més petits de l'Àrea de Jovent també per commemorar aquesta efemèride.Encamp forma part del projecte parròquies amigues de la infànciapromogut per UNICEF, el qual promou la participació dels infants en les decisions de la parròquia, per exemple a través dels consell d'infants.