Les construccions s’alcen en terrenys comunals de domini públic, que la LOCTU classifica com a no urbanitzables

Els edificis del cap del port d’Envalira quedaran exclosos de la classificació de sòl no urbanitzable si el Consell General dona el vistiplau al projecte de llei del pressupost de l’exercici del 2022, presentat pel Govern. El canvi legislatiu –una disposició final a l’esmentat document– permetrà dotar aquestes construccions “de la necessària seguretat jurídica, així com evitar els greus perjudicis que hauria significat situar els esmentats edificis en règim de fora d’ordenació”, segons recull l’avantprojecte redactat per l’executiu.



Cal recordar que, segons la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LOGTU), promulgada el desembre del 2000, tots els terrenys comunals demanials