Actualitzada 20/11/2021 a les 06:56

Els alumnes de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp han rebut el tercer premi del concurs My Rights, My Voice, que convoca la delegació europea a Estrasburg i les representacions permanents d’Andorra i de San Marino. Van presentar “una recepta amb els valors, drets i deures dels infants i adolescents que la societat ha de tenir en compte per progressar”.