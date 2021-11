La novena edició del Canòlich Music aplega més de 2.500 participants

Actualitzada 20/11/2021 a les 20:36

La novena edició del Canòlich Music, sota el lema 'Confia i enlaira't', demostra que el festival de música cristiana està molt consolidat al país. Enguany, al llarg dels tres dies, han passat més de 2.500 participants per Sant Julià de Lòria per gaudir del festival. El rector de la parròquia laurediana, Pepe Chisvert, ha volgut ressaltar que per primera vegada, el Canòlich Music ha entrat a les aules. Durant aquest dimecres, dijous i divendres, alguns dels artistes han visitat els diferents sistemes educatius per compartir "amb els joves els valors de la vida", ha declarat.El festival conclou aquest dissabte amb l'eucaristia a les 19.30 hores, que per primer cop, estarà presidida per l'arquebisbe i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives. Chisvert ha manifestat que aquest dissabte també comença la jornada mundial de la joventut del 2023 a Lisboa i "amb aquest motiu hem volgut que el copríncep pugui compartir una estona amb nosaltres". A més, entre les 16 i les 18 hores, a l'auditori Claror, s'ha desenvolupat un concert amb la participació de vuit formacions nacionals. "Amb aquest any de pandèmia hem volgut apostar per la cultura del país", ha expressat Chisvert, afegint que molts dels artistes del Principat han fet alguna cançó "amb continguts i amb valors vinculats a la situació pandèmica". Així, en el concert hi ha participat el Cor de Rock d'Encamp, Patxi Leiva, Sunset Dreams, Ladis Baró, Guillem Tudó, Zip de Guzmán, l'Esbart Laurèdia i Quim Salvat.Chisvert ha volgut ressaltar que en la jornada de divendres, els alumnes de segon de secundària del país van assistir al concert de Grilex. "Va triomfar i va enganxar molt amb el jovent perquè va transmetre un missatge d'esperança per a les noves generacions", ha indicat.Finalment, el rector de Sant Julià de Lòria ha comentat que un cop finalitzat el festival, tant amb el consell de joves del Canòlich Music com amb l'equip d'educadors, analitzaran i avaluaran l'edició d'enguany. Tot i així, ha avançat que ha anat molt bé i ha assegurat que han trobat "un format que encaixa, que és realista i que arriba als joves".