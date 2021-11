El comú afirma que a la Plana no hi ha risc de caiguda de blocs rocosos

Defensa que es van talar arbres pel perill de caiguda a causa de la ventada del juliol

La superfície desforestada del bosc de la Plana arran de la tempesta de l’11 de juliol no ha convertit aquest indret en una zona de risc. Així ho va indicar ahir el comú d’Escaldes-Engordany a través d’un comunicat. Els veïns de la urbanització també van ser informats de la situació en una reunió que va presidir l’enginyer de monts Esteve Tor i que va tenir lloc dijous. En aquest sentit, l’expert va afirmar que no hi ha risc de caiguda de blocs rocosos sobre els habitatges, malgrat que el risc zero no existeix enlloc, i que la zona que s’ha