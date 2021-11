Escaldes afirma que la Plana no té risc de caiguda de blocs rocosos

Actualitzada 19/11/2021 a les 17:02

El comú d'Escaldes va informar ahir els veïs de la Plana que la zona no té risc de despreniment de blocs rocosos per la tala d'arbres que es va fer al juliol. La consellera de Medi Ambient, Cèlia Vendrell, i l'enginyer Esteve Tor van mantenir una trobada amb els residents de la urbanització per explicar que la superfície desforestada arran de la tempesta de l'11 de juliol no ha convertit la zona en un espai "de caiguda de blocs rocosos sobre els habitatges, malgrat que el risc zero no existeix enlloc, i que la zona que s'ha talat només podria afectar a la carretera", va afirmar Tor segons assenyala la corporació en un comunicat.Vendrell i Tor van al·legar que es van haver de tallar arbres que no estaven caiguts perquè les ràfegues de vent de 85 quilòmetres per hora que van afectar la zona l'11 de juliol van trencar arbres sans a mitja alçada i es va haver de fer una intervenció d'urgència. La superfície malmesa per la tempesta eren 3 hectàrees i el COEX i l'empresa Tot Boscos van fer la tala d'arbres "per eliminar el risc imminent de caiguda d'arbres i pedres a la franja més propera a la carretera de la Plana", especifica el comú. L'enginyer va indicar que els arbres eren de gran alçada i s'aguanten en conjunt i que no retirar-los suposava un risc.El sanejament del bosc ha costat 22.000 euros i a la primavera es preveu sanejar la part alta del bosc i el comú assenyala que té sobre la taula una proposta dels experts per crear una franja d'arbres caducifolis per prevenir incendis.