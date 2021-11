El comú treballa en un pla per impulsar el turisme de bicicleta

El projecte arrenca amb la complicitat dels empresaris del sector de la parròquia

Posicionar la Massana com a destinació cicloturística, amb un segell identificatiu propi. Aquest és l’objectiu el pla cicloturístic de la Massana, que el comú està elaborant amb la implicació dels empresaris del sector turístic de la parròquia.



Segons informa la corporació, en els darrers mesos han realitzat entrevistes amb els tècnics per exposar els seus punts de vista i dimecres van ser presents a la reunió de presentació del projecte, una sessió que també va comptar amb la presència de les autoritats comunals i dels representants dels diferents quarts.

Tots els empresaris consultats destaquen el gran valor del cicloturisme com a aposta