La nova zona de pistes de bàsquet a Santa Coloma costarà 69.000 euros

El comú ha aprovat un suplement de crèdit per un import de 69.000 euros per poder afrontar les despeses de construcció d’un nou equipament esportiu que s’ubicarà a Santa Coloma. Segons va poder saber el Diari ahir, es tracta d’una zona de pistes de bàsquet, que va ser la proposta més votada el juny d’aquest any en la primera edició dels pressupostos participatius d’Andorra la Vella.

La previsió inicial del comú era que el projecte costés 60.000 euros. La corporació va reservar 100.000 euros per a la proposta guanyadora i va assenyalar que l’import restant s’invertiria en la segona proposta més