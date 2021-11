La Massana impulsa un pla cicloturístic

Actualitzada 18/11/2021 a les 14:41

La Massana impulsa un pla cicloturísitc amb l'objectiu de posicionar-se com a destinació cicloturística amb segell identificatiu propi, segons informa el comú en un comunicat. El pla, que s'està elaborant amb la implicació dels empresaris del sector turístic de la parròquia, ha comportat en els darrers mesos diverses entrevistes amb els tècnics per exposar els seus punts de vista. L'ens comunal especifica que ahir els tècnics van ser presents a la reunió de presentació del projecte, una sessió que també va comptar amb la presència de les autoritats comunals i dels representants dels diferents quarts.Segons la corporació comunal, la reunió d’ahir va servir per posar en evidència les oportunitats que representa el sector de la bicicleta i ara s’ha de dissenyar i crear un producte global de cicloturisme, a través de diferents taules de treball. El comú obre la possibilitat de participar en el pla a totes les empreses, entitats i també als ciutadans que ho vulguin. El procés d’elaboració del pla és molt ampli i es portarà a terme durant els pròxims mesos. Un cop estigui elaborat se’n farà la presentació pública.El conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà, va assegurar que “tenim un bon punt de partida: disposem de les millors condicions per situar-nos com a destinació capdavantera en cicloturisme i tant administració com privats compartim la mateixa visió”