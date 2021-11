S'obren les inscripcions del concurs de Nadal

Actualitzada 17/11/2021 a les 06:41

El comú obre les inscripcions per al II concurs d’aparadors i de decoració de Nadal. Hi poden participar tots els establiments de la parròquia i qualsevol ciutadà resident a Encamp o al Pas de la Casa. Per inscriure-s’hi és necessari lliurar la butlleta a les oficines de turisme de la parròquia abans del 15 de desembre del 2021, segons va informar ahir el comú.