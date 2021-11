Pallarés es troba amb els padrins al Centre Perecaus

Actualitzada 17/11/2021 a les 06:39

La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, va començar ahir a la tarda la ronda de trobades amb la gent gran del país, organitzades pel ministeri i per la Federació de la Gent Gran d’Andorra, segons va informar l’executiu en un comunicat. L’objectiu de les sessions és recollir les inquietuds que té aquest col·lectiu, desplaçant-se a les set parròquies per intercanviar idees i alhora informar-lo dels programes, prestacions i ajuts disponibles per a gent gran, així com del funcionament de l’aplicació AndorraSalut.La primera de les trobades va dur-se a terme ahir al Centre Perecaus de Canillo, on la ministra va reunir-se amb la gent gran de la parròquia. En l’acte també van participar el cònsol major de la parròquia, Francesc Camp, i el president de la Federació de la Gent Gran d’Andorra, Fèlix Zapatero. Les visites continuen avui a Encamp i els propers dies a Ordino, la Massana, Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.