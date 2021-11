Limitacions d'estacionament al carrer del Mirador per treballs de pintura

Actualitzada 17/11/2021 a les 17:41

El comú d'Encamp aplicarà restriccions d'estacionament al carrer Mirador demà 18 de novembre i divendres 19 de novembre, de les 9 a les 17 hores amb motiu dels treballs de pintura que es realitzaran a la zona, segons informa en un comunicat. Els vehicles no podran estacionar en les zones senyalitzades.Els treballs s’havien de realitzar la setmana passada, però a causa de la pluja no va ser possible perquè el ferm estava moll. Així, aquests dos dies es durà a terme l’última acció de les obres de millora i reforma del carrer del Mirador, incloses en el pla de reforma i millora de voravies 2021.